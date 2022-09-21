Отопительный сезон в Киеве будет очень сложным: Кличко обратился за помощью к немцам

В этом году отопительный сезон в столице будет тяжелым. Поэтому местные власти вынуждены обращаться за помощью к западным партнерам.

Так, мэр Виталий Кличко обратился к немецким партнерам. Это заявление он сделал в своем телеграм-канале.

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Отопительный сезон в Киеве будет очень сложным

Общаюсь с немецкими партнерами относительно помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения,

– заявил Кличко.

В частности, мэр обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в помощь генераторы и мобильные пункты обогрева.

Кличко также напомнил, что столица приобретет мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернет город.

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