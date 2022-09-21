Так, міський голова Віталій Кличко звернувся до німецьких партнерів. Цю заяву він зробив у своєму телеграм-каналі.

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Опалювальний сезон у Києві буде дуже складним

Спілкуюся з німецькими партнерами щодо допомоги українській столиці та киянам пройти цей опалювальний сезон, який буде дуже складним в умовах воєнного стану,

– заявив Кличко.

Зокрема, мер звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву як допомогу генератори та мобільні пункти обігріву.

Кличко також нагадав, що столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи й працюватимуть у пунктах обігріву, які розгорне місто.

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