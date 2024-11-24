Из-за мобилизации не хватает кадров: в Кривом Роге возникли серьезные проблемы с подачей тепла

В Кривом Роге сложная ситуация с подачей тепла. В частности, она возникла из-за мобилизации, ведь не хватает квалифицированных кадров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Криворожская теплоцентраль".

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В Кривом Роге возникли серьезные проблемы с подачей тепла

Из-за аварий на тепловых сетях, которые происходят ежедневно, некоторые потребители города остаются без тепла.

Согласно плану реагирования на чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в городе с отопительным сезоном, Криворожская ТЦ должна закончить подключение всех потребителей к теплу в срок до 8 декабря 2024 года.

Однако пока ситуация остается сложной. Она возникла в результате нескольких факторов, одним из которых является мобилизация.

Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, которые были привлечены к ремонтной кампании,

– говорится в сообщении.

Там также назвали еще несколько пунктов, в результате чего возникла сложная ситуация.