Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Криворізька теплоцентраль".
Дивіться також Енергетики відновили лінію живлення окупованої ЗАЕС: критична загроза триває
У Кривому Розі виникли серйозні проблеми з подачею тепла
Через аварії на теплових мережах, які відбуваються щодня, деякі споживачі міста залишаються без тепла.
Відповідно до плану реагування на надзвичайну ситуацію, яка склалася в місті з опалювальним сезоном, Криворізька ТЦ має закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня 2024 року.
Проте наразі ситуація залишається складною. Вона виникла внаслідок декількох факторів, одним з яких є мобілізація.
Через мобілізаційні заходи підприємству не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, які були залучені до ремонтної кампанії,
– ідеться в повідомленні.
Там також назвали ще кілька пунктів, внаслідок чого виникла складна ситуація.
- у березні 2024 року рахунки Криворізької ТЕЦ були арештовані через багатомільйонні борги підприємства, які накопичились ще з 1998 р. Арешт рахунків заблокував можливість вчасно розпочати ремонтні роботи;
- влітку 2023 року росіяни знищили Каховську ГЕС, що на тривалий час позбавило теплові мережі води. Корозія пошкодила і так зношені труби;
- обстріли критичної інфраструктури міста призводять до гідроударів, які є руйнівними для пошкоджених мереж.