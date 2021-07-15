Оторвало ногу: 21-летний мотоциклист серьезно травмировался в ДТП на Львовщине – фото

На трассе Львов - Луцк 14 июля 21-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП он получил тяжелые травмы, в том числе ампутацию голени.

Авария произошла в одном из сел Червоноградского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Мотоциклист вылетел в кювет

Примерно в 14:00 на трассе Львов – Луцк произошло жуткое ДТП.

21-летний житель Волынской области, находясь за рулем мотоцикла Honda, не справился с управлением.

Он столкнулся с дорожным знаком, а затем вылетел в кювет.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, в частности, политравму и ампутацию левой голени.

Сейчас он находится в реанимации.



На трассе Львов – Луцк произошла авария / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Правоохранители планируют открыть уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Мотоциклисту может грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Правоохранители отмечают, что в результате ДТП мотоциклисты часто получают травмы, иногда – несовместимые с жизнью. Главной причиной аварий является нарушение правил дорожного движения. Поэтому мотоциклистам следует быть внимательными на дороге и не превышать скорость.



Мотоциклист въехал в дорожный знак / Фото полиции Львовщины



После этого он вылетел в кювет / Фото полиции Львовщины



Парню ампутировали левую ногу / Фото полиции Львовщины