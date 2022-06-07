Отпрашиваются у командиров: оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать из войны

Российские оккупанты придумывают множество способов, чтобы бежать из войны. К примеру, они пытаются заключить фиктивные браки и отпрашиваются, чтобы успеть на свою свадьбу.

Об этом свидетельствуют перехватившие СБУ телефонные разговоры российских захватчиков. Во время звонка кафир рассказывает знакомому, что уже подругу просил подать заявление в ЗАГС.

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Фиктивный брак для побега из войны

Российские кафиры пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны Самые вычурные из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу.

Я уже, близко, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу здесь. Бл**ь, нам сказали: "Нет**я, не вариант". Такие вот дела…"

– рассказывает оккупант знакомому.

Также российский захватчик добавляет, что из-за значительного количества отказников во вражеской армии значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранения, смерть самого оккупанта или близкого родственника.

Вариант с фиктивным браком, как бы оригинальным он ни был, для этого воины не сложился. Но первые 2 – вполне могут произойти. И тогда он даже сможет с комфортом доехать домой – в пакете и холодильнике,

– пишет СБУ.

Российские солдаты чуть не убили своего генерала

Послушать разговор русского оккупанта со знакомым можно по этой ссылке

В русской армии растет количество отказников. Поэтому генералы всячески принуждают военных идти в наступление. В частности, военное руководство угрожает солдатам.

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После одной из таких угроз между российскими оккупантами и генералом едва не произошла перестрелка . После этого командующий позорно скрылся. Такую историю рассказал российский кафиров своей жене во время телефонного разговора. Сотрудникам СБУ удалось перехватить диалог.

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