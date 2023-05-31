Что делать, когда на фронт мобилизуют без подготовки и снаряжения

Мобилизация в стране продолжается. Военнообязанные мужчины, получившие повестки и прошедшие медкомиссию, должны получить надлежащие знания, подготовку и снаряжение, прежде чем их отправят в воинскую часть. И если случилось иначе, следует действовать немедленно.

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Что делать, если на фронт отправляют без подготовки

Если мобилизованный отправляется на передовую без надлежащей подготовки или без вещного обеспечения, он должен составить рапорт в двух экземплярах и подать его "по команде", то есть прямому командиру. Также можно параллельно обратиться на горячую линию Минобороны: 0-800-500-442.

Если на это обращение не отреагировали, то по тому же номеру можно подать и жалобу на бездействие командира, а также вышестоящего командира или главного органа военного управления.

Обратим внимание, что обратиться на горячую линию Минобороны можно дополнительно и при подаче рапорта.

Какова должна быть подготовка мобилизованного перед отправкой на передовую

Если и на жалобу не было реакции командования, то за обжалованием бездействия можно обратиться в административный суд.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сказал, что мобилизованные без военного опыта проходят обучение в соответствии со своей военной специальностью, а офицеры запаса после военных кафедр проходят переподготовку для офицеров.

В частности, мужчин без опыта военной службы сначала направляют на учебное собрание по общевойсковой подготовке. Такая подготовка проходит в учебных центрах, на общевойсковых полигонах или воинских частях территориальной обороны. При этом законом минимальные сроки подготовки не установлены. Их порядок и продолжительность утверждают командиры видов и родов войск ВСУ. В то же время максимальное собрание может длиться до трех месяцев.

Также перед отправкой на передовую военные должны получить определенное обеспечение. Его должны выдавать по прибытии к месту службы и зачисления в списки воинской части. Речь идет о боевом едином комплекте, в который входят головные уборы, верхняя одежда, белье и обувь.

Также военнослужащему должны обязательно выдать:

боевой баллистический шлем и чехол для него,

модульный бронежилет и чехол для него,

защитные баллистические очки.

Кроме боевого единого комплекта военнослужащий на период проведения боевых действий должен получить и боевой специальный комплект, в который входит:

маска,

балаклава,

маскировочные костюмы,

очки-маска защитные баллистические,

защитные перчатки,

тактические боевые наколенники и налокотники,

специальные наушники,

тактический защитный разгрузочный ремень,

медицинская сумка-укладка и медицинский рюкзак,

боевые сумки-итоги и боевой рюкзак,

гидросистема для питьевой воды и чехол для нее,

кобура пистолетная универсальная,

нож, фонарик, карабин с муфтой.

Справка. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии. Для этого следует назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер военной части, в которую направили, и который ТЦК СП отправил. Номера горячей линии Министерства обороны: