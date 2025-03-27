Отправили тысячи воинов, ракеты и боеприпасы: КНДР увеличила помощь Путину

Ким Чен Ын усиливает военную помощь России, отправляя ей своих солдат, ракеты, артиллерию и боеприпасы. По оценке южнокорейских военных, КНДР, вероятно, дополнительно направила не менее 3 000 солдат в Россию в январе и феврале для поддержки войны России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Смотрите также Стали опаснее, – в ГУР указали на эволюцию солдат КНДР в войне против Украины

КНДР помогает Путину

По данным южнокорейских военных, в январе и феврале КНДР направила в Россию еще около 3000 солдат. Также Северная Корея отправляет больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов, чтобы помочь России. При этом Северная Корея может увеличить поставки оружия в зависимости от военной ситуации.

Та военная техника, которую отправила Северная Корея в Россию, включает "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня.

В AP отметили, что Северная Корея направила около 11 000 военных для участия в войне против Украины, что стало ее первым участием в крупномасштабном конфликте после Корейской войны 1950-1953 годов. Согласно оценкам Объединенного комитета начальников штабов Сеула, около 4 000 из них были убиты или ранены.

Указывается, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи ранее связывала высокие потери КНДР с трудностями войск в адаптации к беспилотникам и другим элементам современной войны. Войска Северной Кореи находятся в невыгодном положении из-за грубой тактики их российских командиров, которые отправляли их в штурмы без поддержки огнем.

Однако украинские военные и разведчики оценили, что северокорейцы приобретают важный боевой опыт и играют ключевую роль в стратегии Кремля для войны против Украины, бросая большое количество солдат в битву в Курской области.

Смотрите также Россия планирует войну в Европе, но сама ее не вытянет: ЦПИ назвал еще несколько возможных сценариев

Добавим, что российские паблики цитируют заместителя главы МИД России Руденко, который сообщил, что готовится визит Ким Чен Ына в Россию. Однако деталей относительно прибытия лидера КНДР он не рассказал. В частности, дата и причина визита пока неизвестны.

Напомним, что в пятницу, 21 марта, Шойгу был с визитом в Пхеньяне, где встретился с Ким Чен Ыном. Кремлевский прихвостень передал тому послание от Путина.