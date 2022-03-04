Отправка эвакуационных поездов из Запорожья сегодня отменяется: причина
Источник:Укрзализныця
Запорожский городской голова Анатолий Куртев поделился информацией, что сегодня, 4 марта эвакуационные поезда из Запорожья не будут курсировать.
Несмотря на то, что Укрзализныця всеми силами пытается придерживаться регулярного графика прибытия и отправлений, постоянные обстрелы Украины вносят свои коррективы.
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По техническим причинам отправление эвакуационных поездов из Запорожья сегодня отменяется!
– написал на своей фейсбук-странице Анатолий Куртев.
Позже информацию подтвердила Укрзализныця. Пресс-служба перевозчика отметила, что эвакуационные рейсы, которые были назначены на вечернюю отправку из Запорожья, задерживаются в пути.
Жителей Запорожья призывают не паниковать, поскольку посадка на эвакуационные рейсы будет осуществлена утром.