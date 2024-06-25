США работают над снятием запрета на отправку военных инструкторов в Украину, – CNN

В Белом доме работают над тем, чтобы снять запрет на отправку военных инструкторов в Украину. Сейчас администрация Байдена движется в том, чтобы получить согласие президента Соединенных Штатов.

Журналисты CNN, со ссылкой на четырех американских чиновников, знакомых с этим вопросом, отметили, что это нужно, чтобы помочь украинским военным поддерживать и ремонтировать предоставленные США вооружения.

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Белый дом движется к возможной отправке инструкторов в Украину

Авторы материала отметили, что снятие запрета на отправку военных инструкторов ознаменует еще один значительный сдвиг в политике администрации Байдена в отношении Украины. Ведь США ищут способы дать украинским военным преимущество над Россией.

В то же время американские чиновники сообщили, что над этой политикой все еще работают представители Белого дома, и она еще не получила окончательного одобрения от президента Джо Байдена.

Мы не принимали никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса является преждевременным. Президент абсолютно тверд, что он не пошлет американские войска в Украину,

– сказал один из чиновников.

Собеседники отметили, что предложенные изменения, в случае их одобрения, могут быть введены в действие уже в этом году. Это позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине впервые после вторжения России в 2022 году. Чиновники считают, что этот шаг может ускорить техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, используемых украинскими военными.

США пересматривают изменения из-за движения России на фронте

Чиновники администрации Джо Байдена, по данным CNN начали серьезно пересматривать эти ограничения в течение последних нескольких месяцев, поскольку Россия продолжала двигаться на фронте, а финансирование США для Украины "заморозилось" в Конгрессе.

"Если позволить опытным американским подрядчикам, которые финансируются правительством США, сохранять присутствие в Украине, это означает, что они смогут помочь отремонтировать поврежденное драгоценное оборудование гораздо быстрее", – заявили чиновники.

Одним передовым оружием, что, по словам чиновников, вероятно, потребует регулярного обслуживания, является истребитель F-16, который Украина должна получить уже в 2024 году.

В то же время компании, которые претендуют на контракты, должны будут разработать надежные планы снижения рисков, чтобы уменьшить угрозы для своих сотрудников, сказал чиновник.

Нынешние и бывшие чиновники, знакомы с дискуссиями по размещению военных инструкторов в Украине, подчеркнули, что изменение политики не приведет к такому подавляющему присутствию американских военных, которая была в Ираке и Афганистане, сказал офицер армии в отставке Алекс Виндман, который работал директором по европейским делам в Совете национальной безопасности бывшего президента Дональда Трампа.

Это было бы гораздо более целенаправленным и продуманным усилием для поддержки Украины в стране,

– объяснил Виндман.

Американский офицер также настаивал на отмене ограничений в отношении военных инструкторов в течение почти двух лет и сказал, что администрация работает над планом ослабления ограничений с начала этого года.

Виндман также сказал, что США имеют "острые, важные интересы национальной безопасности в поддержке Украины", и существует много мер для уменьшения рисков эскалации войны.