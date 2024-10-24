Власти КНДР изолировали семьи военных, отправленных в Россию, –СМИ

Разговоры о том, что КНДР отправит войска в Россию для войны против Украины продолжаются довольно давно. Кроме этого, Северная Корея могла изолировать семьи этих бойцов.

Власти КНДР пытались не допустить распространения информации о развертывании войск. Член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Ли Сонг Квеун рассказал, что также есть признаки, что власти Северной Кореи переместили и изолировали семьи военнослужащих в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их.

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Может быть много жертв

Ли также сообщил, что разведка подтвердила, что Россия набрала большое количество переводчиков для северокорейских солдат. Кроме этого, их одновременно обучают пользованию военной техникой. В частности, БпЛА:

Он отметил, что российские инструкторы понимают, что военные КНДР имеют отличные физические качества и моральный дух, но им не хватает понимания современных методов ведения войны, таких как атаки с использованием беспилотников.

Поэтому может быть много жертв, если они будут развернуты на линии фронта,

– объяснил Ли Сонг Квеун.

Согласно обнародованной информации, предоставленной источниками, тысячи солдат КНДР из России будут отправлены в Курскую область на следующей неделе. Таким образом военные северокорейской армии попадут на фронт уже до конца октября.