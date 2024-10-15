"Твоя моя не понимает": кадровые военные КНДР почти не владеют русским

Солдаты Северной Кореи проходят подготовку и могут быть отправлены на войну против Украины. Однако не все так просто.

Ранее Тарас Чмут говорил, что КНДР может стать серьезным игроком в нашей войне. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко уточнил важный нюанс.

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Армия КНДР не разговаривает на русском

Коваленко объяснил, что менее 1% кадрового офицерского состава военных КНДР владеет русским языком. Это может создать определенные трудности в сотрудничестве с российскими военными.

Это важно понимать, чтобы анализировать возможности привлечения этих военных к действиям армии России в будущем,

– написал он.

Россия ищет себе союзников среди государств с похожими режимами. В частности, на информацию о вероятном вступлении армии Северной Кореи в войну против Украины отреагировал и Владимир Зеленский. По словам президента, в таких условиях отношения Украины с партнерами нуждаются в развитии.

Владимир Зеленский отметил, что фронт сейчас нуждается в большей поддержке.