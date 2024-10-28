Байден высказался об отправке войск КНДР в Россию: что сказал президент США

Президент США Джо Байден отреагировал на переброску военных КНДР в Россию. Он считает очень опасной отправку северокорейских солдат в Россию, ведь их могут задействовать в войне против Украины.

Об этом Байден сказал журналистам после досрочного голосования на президентских выборах, передает AFP.

Смотрите также Больше никаких новых ограничений, если КНДР присоединится к войне, – Пентагон о западном вооружении

Байден высказался об отправке солдат КНДР в Россию

Президента Байдена попросили прокомментировать данные о размещении военных Северной Кореи на территории России после того, как он проголосовал на президентских выборах в штате Делавэр.

Это очень опасно, очень опасно,

– заявил лидер США.

Смотрите также Пентагон впервые официально подтвердил, что военные из КНДР прибыли в Россию

Кроме этого, Байден припомнил слухи о том, что оппонент Камалы Харрис Дональд Трамп якобы общался с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как ушел с должности.