"Односторонний враждебный акт": в Евросоюзе сделали заявление о солдатах Ким Чен Ына в России

Европейский Союз "глубоко обеспокоен" сообщениями о том, что КНДР направляет войска для участия в войне России против Украины. По словам ЕС, это было бы серьезным нарушением международного права.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европейского Союза. Отмечается, что этот шаг является "односторонним враждебным актом" со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности.

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Евросоюз осудил отправку войск КНДР на фронт

В Евросоюзе заявили, что отправка войск КНДР на фронт еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и по всему миру.

Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества и поставки оружия между КНДР и Россией, которые грубо нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. ЕС призывает КНДР прекратить поддержку незаконных военных усилий России,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что углубление военного сотрудничества России с КНДР посылает четкий сигнал: несмотря на заявленную готовность к переговорам, Россия искренне не заинтересована в справедливом, всеобъемлющем и длительном мире. Вместо этого Кремль усиливает эскалацию и отчаянно ищет любой помощи для своей войны, в том числе от тех, кто серьезно нарушает глобальный мир и безопасность.

Кроме того, из-за "тревожного" изменения позиции по денуклеаризации КНДР, Россия отказывается от своих ключевых обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в частности по предотвращению распространения ядерного оружия. Страна-террористка также нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, принятые при поддержке самой России.

Таким образом Россия ставит под угрозу свои обязанности как постоянного члена Совета Безопасности и как страны-члена ООН. КНДР не может и никогда не будет иметь статуса государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с ДНЯО,

– подытожили в Совете Евросоюза.

К слову, 24 октября в ГУР подтвердили, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий. В частности 23 октября 2024 года их появление зафиксировали в Курской области.