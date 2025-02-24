Не для боевых действий, – Макрон объяснил назначение европейских войск в Украине

Эммануэль Макрон заявил, что европейских миротворцев не будут отправлять на линию фронта или на оккупированные территории Украины. В то же время войска будут обеспечивать устойчивый мир в стране и гарантировать ей безопасность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Франции во время пресс-конференции с Дональдом Трампом.

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Что сказал Макрон о будущей роли миротворцев в Украине

Эммануэль Макрон отметил, что около года назад в Европе обсуждалась возможность привлечь европейские войска для работы в стратегических регионах Украины.

Но сейчас говорится о том, чтобы Франция прислала свое войско, когда будет длительный и устойчивый мир будет подписан между Украиной и Россией, для гарантий безопасности.

Франция работала над планом вместе с Великобританией не для того, чтобы отправлять наше войско на оккупированные территории или на линию фронта, но для того, чтобы обеспечить мир, обеспечить выполнение подписанного соглашения,

– объяснил французский президент.

То есть, по словам Макрона, это будет мирное размещение, не для боевых действий, а для заверений и солидарности.

"Я говорил с европейскими союзниками, которые готовы присоединиться к этому (размещение войск в Украине – 24 Канал), страны помогали Украине обеспечить военные способности, другие оказывали логистическую поддержку на месте. Вопрос в том, каким будет вклад США, и, когда мы говорили об этом, то поняли, что для России это может быть допустимо (размещение европейских сил в Украине – 24 Канал)", – отметил Эммануэль Макрон.

К слову, Эммануэль Макрон во время разговора с Дональдом Трампом также отметил, что использование европейских войск в качестве миротворцев не обязательно должно означать, что они будут находиться на линии фронта. Но они обозначат свое присутствие в Украине как гарантию.