Глава Тюрингии выступил за то, чтобы отправить немецких военных в Украину. Впрочем, пока речь не идет об участии в боевых действиях.

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил, что Германия должна быть готова к отправке своих солдат в Украину в рамках миссии ООН.

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Немцы готовятся к паузе в войне

Если будет прекращение огня, мы, европейцы, должны быть готовы отправить миротворцев в Украину,

– подчеркнул Рамелов.

Рамелов раскритиковал предыдущую позицию собственной "Левой партии", которая никогда четко не высказывалась против российской агрессии. Политик заявил, что предыдущее руководство партии было рупором пропаганды Кремля. Глава Тюрингии назвал Путина "шовинистом" и "империалистом". Он заверил, что "не будет заступаться за российского диктатора, даже если это будет стоить ему голосов".

Напомним, что Москва, на самом деле, не настроена на прекращение огня. Месяц назад Путин назвал условия, которые нужны для начала переговоров о мире. Они предусматривают капитуляцию Украины. В частности, ее отказ от собственных территорий и от вступления в НАТО. В России возмущались, что на предложение их диктатора Киев ответил пренебрежительным молчанием. А после Курской операции "отменили предварительные условия" для прекращения огня.