По словам Писториуса, выгода не может сравниться с рисками такого решения. В то же время стоит отметить, что дискуссия о возможности отправки западных инструкторов все еще продолжается.
В частности, с Францией уже подписаны документы, хотя окончательного решения все еще нет.
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Позиция Германии
Борис Писториус заявил, что Берлин считает отправку немецких инструкторов в Украину "неоправданным риском".
Добавленная стоимость, которой я не вижу, несоизмерима с риском и усилиями, которые придется приложить, поэтому для нас это не вариант,
– сказал он.
Стоит указать, что на встрече министров обороны государств ЕС, состоявшейся 27 мая, обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами.
Отправка французских инструкторов
- Главнокомандующий Александр Сырский после разговора с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню 27 мая сообщил, что Франция планирует направить своих инструкторов в Украину. Генерал отметил, что уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.
- Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию об отправке своих военных инструкторов в Украину. Там сообщили, что изучают этот вопрос.
- В украинском Минобороны разъяснили, что дискуссии до сих пор продолжаются, однако страны уже начали работу над соответствующей документацией, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов.
- В то же время Эммануэль Макрон заявил, что планирует объявить план возможного размещения французских инструкторов в Украине во время визита Зеленского во Францию. Он сказал, что "будет говорить очень точно в то время".