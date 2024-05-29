По словам Писториуса, выгода не может сравниться с рисками такого решения. В то же время стоит отметить, что дискуссия о возможности отправки западных инструкторов все еще продолжается.

В частности, с Францией уже подписаны документы, хотя окончательного решения все еще нет.

Смотрите также Право Украины на самооборону: какие 11 стран уже разрешили бить их оружием по территории России

Позиция Германии

Борис Писториус заявил, что Берлин считает отправку немецких инструкторов в Украину "неоправданным риском".

Добавленная стоимость, которой я не вижу, несоизмерима с риском и усилиями, которые придется приложить, поэтому для нас это не вариант,

– сказал он.

Стоит указать, что на встрече министров обороны государств ЕС, состоявшейся 27 мая, обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами.

Отправка французских инструкторов