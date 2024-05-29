За словами Пісторіуса, вигода не може порівнятися з ризиками такого рішення. Водночас варто зазначити, що дискусія щодо можливості відправи західних інструкторів все ще триває.
Зокрема, з Францією вже підписані документи, хоч остаточного рішення все ще немає.
Дивіться також Право України на самооборону: які 11 країн уже дозволили бити їхньою зброєю по території Росії
Позиція Німеччини
Борис Пісторіус заявив, що Берлін вважає відправку німецьких інструкторів в Україну "невиправданим ризиком".
Додана вартість, якої я не бачу, неспівмірна з ризиком і зусиллями, які доведеться докласти, тому для нас це не варіант,
– сказав він.
Варто вказати, що на зустрічі міністрів оборони держав ЄС, що відбулася 27 травня, обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами.
Відправка французьких інструкторів
- Головнокомандувач Олександр Сирський після розмови з міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню 27 травня повідомив, що Франція планує направити своїх інструкторів в Україну. Генерал зазначив, що вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.
- Проте у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України. Там повідомили, що вивчають це питання.
- В українському Міноборони роз'яснили, що дискусії досі тривають, проте країни вже почали роботу над відповідною документацією, аби не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів.
- Водночас Еммануель Макрон заявив, що планує оголосити план можливого розміщення французьких інструкторів в Україні під час візиту Зеленського до Франції. Він сказав, що "буде говорити дуже точно в той час".