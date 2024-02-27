У Зеленского отреагировали на заявления о возможности отправки войск НАТО в Украину
Источник:Ruters
Сейчас идут разговоры об отправке войск НАТО в Украину. В Офисе Президента заявили, что приветствуют такие обсуждения.
В Офисе президента Украины приветствуют обсуждение Западом относительно отправки своих войск в Украину.
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Реакция Подоляка на разговоры об отправке европейских войск в Украину
Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что такие обсуждения указывают на осознание рисков относительно агрессии России.
Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия,
– заявил Подоляк.
Он убежден, что открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как "желание расставить правильные акценты, более четко осветить риски".
При этом Подоляк добавил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.
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Что предшествовало
- В интервью президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Он сообщил, что такие разговоры были, но среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.
- Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска в Украине. Однако подчеркнул, что Альянс продолжает поддерживать Украину.
- На эти сообщения отреагировала и Москва. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о том, что Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину. Он заявил: "Якщо это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".