В Офісі президента України вітають обговорення Заходом щодо відправки своїх військ в Україну.

Дивіться також Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну

Реакція Подоляка на розмови щодо відправки європейських військ в Україну

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що такі обговорення вказують на усвідомлення ризиків щодо агресії Росії.

Це свідчить, по-перше, про абсолютне усвідомлення ризиків, які становить для Європи мілітаристська, агресивна Росія,

– заявив Подоляк.

Він переконаний, що відкриття дискусії про можливість прямої підтримки України збройними силами слід розглядати як "бажання розставити правильні акценти, більш чітко висвітлити ризики".

При цьому Подоляк додав, що на даному етапі важливо прискорити постачання військової техніки в Україну.

Дивіться також Можливе відправлення військ в Україну: які країни повідомили свою позицію

Що передувало