В Офисе президента Украины приветствуют обсуждение Западом относительно отправки своих войск в Украину.

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Реакция Подоляка на разговоры об отправке европейских войск в Украину

Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что такие обсуждения указывают на осознание рисков относительно агрессии России.

Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия,

– заявил Подоляк.

Он убежден, что открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как "желание расставить правильные акценты, более четко осветить риски".

При этом Подоляк добавил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.

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