"Отпразднуем 40 дней от затопления "Москвы": Укрпочта выпустит новую марку о корабле

Марка с российским кораблем приобрела большую популярность не только в Украине, но и за рубежом. В Укрпочте уже анонсировали следующую марку на ту же тематику, которая выйдет в символический день.

Об этом 24 каналу сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Он рассказал, что на следующей марке, которую выпустит Укрпочта, будет написано "русский военный корабль… все!" или же на английском – "russian warship… done!".

К слову Укрпочта пообещала новый тираж марок, где российский корабль уже "ушел"

Будем праздновать затопление "Москвы"

Смелянский отметил, что эта марка выйдет уже на следующей неделе. В то же время он объяснил, к какой дате Укрпочта привязала ее выпуск.

Намекну, что скоро будет 40 дней, как он (русский корабль – 24 канал) утонул. Полагаю, что так мы отпразднуем 40 дней от затопления "Москвы". Уверен, марка будет столь же популярна, как и предыдущая,

– заметил он.

Сколько выпустят экземпляров марки?

Кроме того, по словам гендиректора Укрпочты, если предыдущую марку выпустили в количестве 1 миллиона экземпляров, то этой уже будет значительно больше – 5 миллионов. В то же время, с таким же дизайном выпустят 1 миллион конвертов, магниты и футболки.

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Увеличение количества продукции Смелянский объяснил тем, что поклонников теперь тоже стало больше. Кроме того, он проинформировал, что в четверг, 19 мая, Укрпочта объявит все детали о продаже марки, чтобы желающие могли подготовиться раньше времени.

Понимаю, что без очередей не обойдется. Однако постараемся сделать так, чтобы всем хватило, все могли приобрести частицу этой истории. А мы будем готовиться к следующей,

– отметил гендиректор.

Кибератаки россиян

Он также добавил, что россияне продолжают устраивать кибератаки, чтобы помешать Укрпочте. Однако Смелянский заверил, что они уже нашли от них "противоядие", поэтому уверен, что последующие продажи будут более удобными.

Смелянский рассказал о новой марке, которую выпустит Укрпочта: смотрите видео



Марка о российском военном корабле: коротко