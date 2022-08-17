Отпуска для мобилизованных во время войны: какие бывают и при каких условиях предоставляют

Во время военного положения военнослужащие ВСУ могут брать отпуск. На отдых можно пойти по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Денежное обеспечение сохраняется. Отпуск длится 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отдыха и обратно, но не ранее чем через 3 месяца прохождения срочной военной службы. Об этом сообщил адвокат Роман Лихачев.

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Какие существуют виды отпусков

отпуск военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

отпуск в связи с болезнью или для лечения после тяжкого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;

отпуск по семейным обстоятельствам.

При каких условиях предоставляют отпуск защитникам

Отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного довольствия предоставляется военному в следующих случаях:

заключение им брака – продолжительностью до 10 календарных дней;

тяжелого состояния здоровья или смерти родных.

Если же говорится о жене (супруге), отце (матери), отчиме (мачехе), сыне (дочке), пасынке (падчерице), родном брате (родной сестре) военнослужащего, отце (матери) супругов или лице, на воспитании которого находился военнослужащий, то такой отпуск будет продолжаться до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Если же о других родных – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего или лиц, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, – продолжительностью до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно;

в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, по решению командира (начальника) воинской части – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Такой отпуск может быть предоставлен один раз в течение календарного года.

Кстати, в связи с болезнью военного ему предоставляется отпуск по лечению с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии. Продолжительность такого отпуска определяется характером заболевания.

В случае, если военный уволился со службы и не использовал свое право на ежегодные основные или дополнительные отпуска, в частности, перенесенные с прошлых лет – закон предусматривает право на получение денежной компенсации за них. Такое право имеется в год увольнения военнослужащих со службы.

Решение о предоставлении отпуска принимает командир воинской части.

Зарплата военных в Украине

Украинским военным, находящимся в зоне боевых действий, выплачивают зарплаты в размере 100 тысяч гривен. Такой размер зарплаты для военных был утвержден еще в феврале 2022 года.

Также военные будут получать соответствующую зарплату только в те дни, когда непосредственно участвуют в боевых действиях.

В среднем зарплата военных в Украине колеблется от 13 до 25 тысяч гривен в зависимости от должности и обязанностей. Согласно постановлению Кабмина №168, если военный находится в тылу, то получает 30 тысяч гривен.

Кроме того, Верховная Рада приняла изменения в законы относительно мобилизованных работников. Теперь работодатель не должен сохранять средний заработок работников, которые были призваны на военную службу.

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