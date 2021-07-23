Массовое отравление детей в лагере на Прикарпатье: начали уголовное производство

В Ивано-Франковской области из лагеря на больничные койки попали сразу 17 человек. У взрослого и 16 детей медики диагностировали острый гастроэнтерит. Правоохранители взялись за расследование инцидента и начали уголовное производство.

Дети в возрасте от 7 до 13 лет отравились в одном из комплексов в селе Яблуница Поляницкого ОТГ. Больных доставили в больницы Яремче и Надворной.

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В лагере находились более 240 детей

Полиция выяснила, что всего в лагере отдыхали 243 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет. Все они приехали 17 июля. Также в комплексе находились 22 родителя и 11 тренеров. Провести каникулы в Карпатах приехали школьники из Харьковщины, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Отметим, что дело расследуют по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Если виновных найдут и докажут это в суде, то им может грозить даже лишение свободы от 5 до 8 лет.

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