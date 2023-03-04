Россия обвинила Британию в "фабрикации" отравления Скрипачей и приплела войну в Украине
Посольство России обвинило Великобританию в "фабрикации" отравления Скрипачей в 2018 году. В посольстве считают, что Лондон якобы хотел настроить союзников против Москвы.
Как пишут пропагандисты, Россия направила ноту протеста в МИД Великобритании с требованием "прояснить ситуацию со здоровьем и месторасположением" Сергея и Юлии Скрипачей, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Отравления, преследования и убийства: исследователь Bellingcat рассказал о преступлениях России за 7 лет
Россия хочет узнать местонахождение Скрипачей
Что интересно, в России уверяют, что именно действия Британии якобы привели к переросшей в войне в Украине конфронтации.
"Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая сейчас в Украине перешла в военно-политическую плоскость... События 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", – заявили в посольстве России.
Российское посольство заявляет, что официальный Лондон не был заинтересован в поисках истины. Также в сообщении говорится, что британские власти за все время не установили "настоящие" обстоятельства инцидента и отказывались от сотрудничества с россиянами.
"С течением времени, особенно на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", – говорят россияне.
Также в российском посольстве утверждают, что Британия скрывает данные о местонахождении и ситуации пострадавших от отравления Сергея и Юлии Скрипачей.
Что известно об отравлении Скрипачей
- Отравление Скрипачей – это инцидент, произошедший в марте 2018 года в городе Солсбери в Англии, когда бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены.
- Согласно официальным заявлениям британских властей, отравление было вызвано нервно-паралитическим отравлением с использованием вещества из группы "Новичок" из России.
- Этот инцидент вызвал международное возмущение и привел к выдворению российских дипломатов из стран Европейского Союза и других стран.
- Российские власти отрицают какую-либо причастность к этому инциденту и считают его провокацией, цель которой напомнить о "российской угрозе" и подорвать отношения между Россией и Западом.
- Однако британские власти и другие страны продолжают требовать от России объяснений по этому поводу и вводят новые санкции против России в связи с этим.