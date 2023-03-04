Посольство России обвинило Великобританию в "фабрикации" отравления Скрипачей в 2018 году. В посольстве считают, что Лондон якобы хотел настроить союзников против Москвы.

Как пишут пропагандисты, Россия направила ноту протеста в МИД Великобритании с требованием "прояснить ситуацию со здоровьем и месторасположением" Сергея и Юлии Скрипачей, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Отравления, преследования и убийства: исследователь Bellingcat рассказал о преступлениях России за 7 лет

Россия хочет узнать местонахождение Скрипачей

Что интересно, в России уверяют, что именно действия Британии якобы привели к переросшей в войне в Украине конфронтации.

"Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая сейчас в Украине перешла в военно-политическую плоскость... События 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", – заявили в посольстве России.

Российское посольство заявляет, что официальный Лондон не был заинтересован в поисках истины. Также в сообщении говорится, что британские власти за все время не установили "настоящие" обстоятельства инцидента и отказывались от сотрудничества с россиянами.

"С течением времени, особенно на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", – говорят россияне.

Также в российском посольстве утверждают, что Британия скрывает данные о местонахождении и ситуации пострадавших от отравления Сергея и Юлии Скрипачей.

Что известно об отравлении Скрипачей