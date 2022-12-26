В Ровенской области целая семья отравилась угарным газом: 5-летнюю девочку спасти не смогли
Источник:Полиция Ровенщины
В воскресенье, 25 декабря, в городе Дубно целая семья отравилась угарным газом. Родителей и 5-летнего ребенка доставили в больницу.
Врачи предоставили соответствующую медицинскую помощь 26-летней матери и 28-летнему отцу. К сожалению, спасти жизнь девочке не удалось.
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Какие действия полиции
Как отмечают, в здании, где произошел инцидент, работает следственно-оперативная группа Дубенского РПП и соответствующие службы. Все происшествия инсталлируются.
Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации происшествия.
Примите во внимание! Угарный газ не имеет цвета и запаха. Он выделяется при неполном сгорании топлива в условиях недостатка кислорода.
В легких в случаях отравления проявляются головокружение, головная боль; отмечаются шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, слезотечение, боль за грудиной, тошнота, иногда рвота. В тяжелых случаях – судороги, потеря сознания, кома, смерть.
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Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).
4 декабря в Фастове 9-летний мальчик отравился угарным газом. Инцидент произошел из-за сбоя в работе котла. К счастью, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
В начале ноября трагедия произошла в Балаклее. Там от отравления угарным газом погибла целая семья. Они обогревали квартиру с помощью газовой плиты.
Как избежать отравления угарным газом
- Чтобы избежать отравления угарным газом, следует обязательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
- Если в комнате есть отопительные приборы, то воздух должен поступать через окно, двери и чистый вентиляционный канал.
- Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу.
- Если в помещении установлены приборы с дымоотводом в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), важно тщательно следить за чистотой трубы.
- В таких помещениях ни в коем случае не должны быть электрические вентиляторы.
- Если не соблюсти хоть одного из этих правил, начнется образование угарного газа, что может привести к трагедии.