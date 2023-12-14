Процедуры тяжелые, – в разведке рассказали о лечении жены Буданова

В ноябре разведка сообщила об отравлении нескольких своих сотрудников и жены Кирилла Буданова. Разведчики рассказали, что пострадавшие продолжают курс лечения.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV рассказал, что им уже известно об отравлении тяжелыми металлами. Эту информацию в ГУР уже могут подтвердить, пишет 24 Канал.

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Что известно об отравлении Будановой и сотрудниках ГУР

Андрей Юсов рассказал, что жена Кирилла Буданова и работники разведки пролечились в больнице. Их выписали, однако за ними дальше присматривают врачи.

И курс лечения будет достаточно продолжительным. Процедуры трудны, требуют дальнейшего надзора. Все лечение состоялось в Украине и осуществлялось украинскими специалистами-медиками,

– заверил представитель разведки.

Он сказал, что теперь можно подтвердить информацию о том, что их отравили тяжелыми металлами. В частности, ртутью и мышьяком, содержание которых кратно превышает все допустимые нормы.

"Продолжается внутреннее расследование и когда будет возможно, результаты будут объявлены", – заявил разведчик.

Отравление жены Буданова и сотрудников ГУР