Процедуры тяжелые, – в разведке рассказали о лечении жены Буданова
В ноябре разведка сообщила об отравлении нескольких своих сотрудников и жены Кирилла Буданова. Разведчики рассказали, что пострадавшие продолжают курс лечения.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV рассказал, что им уже известно об отравлении тяжелыми металлами. Эту информацию в ГУР уже могут подтвердить, пишет 24 Канал.
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Что известно об отравлении Будановой и сотрудниках ГУР
Андрей Юсов рассказал, что жена Кирилла Буданова и работники разведки пролечились в больнице. Их выписали, однако за ними дальше присматривают врачи.
И курс лечения будет достаточно продолжительным. Процедуры трудны, требуют дальнейшего надзора. Все лечение состоялось в Украине и осуществлялось украинскими специалистами-медиками,
– заверил представитель разведки.
Он сказал, что теперь можно подтвердить информацию о том, что их отравили тяжелыми металлами. В частности, ртутью и мышьяком, содержание которых кратно превышает все допустимые нормы.
"Продолжается внутреннее расследование и когда будет возможно, результаты будут объявлены", – заявил разведчик.
Отравление жены Буданова и сотрудников ГУР
- В конце ноября стало известно, что жену Кирилла Буданова Марианну и нескольких сотрудников разведки отравили. Первыми симптомы испытала жена руководителя разведки, ведь имеет малый рост и вес. Затем отравление обнаружили у нескольких работников ГУР.
- Андрей Юсов рассказывал, что у всех состояние здоровья удовлетворительное. Они прошли лечение в украинской клинике, однако оно было успешным благодаря тому, что пострадавшие вовремя обратились за медицинской помощью.
- Главное управление разведки проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто причастен к отравлению. Инцидент расследуется как попытка убийства. Рассматривается также версия вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.
- Нет информации о том, было ли это разовое или постепенное отравление. Однако известно, что такие вещества как мышьяк и ртуть не используют в быту и военном деле.