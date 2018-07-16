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Отравление "Новичком" пары из Солсбери: появились новые детали

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Появились новые детали отравления в Эмсбери. Пара, которая отравилась Новичком в Эмсбери, подобрала на улице флакон из-под духов. По крайней мере, такое родственникам рассказал потерпевший Чарльз Роули

Убийцы должны быть наказаны. С такими словами накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина к американскому президенту обратился 19-летний сын погибшей от нервно-паралитического "Новичка" британки Дон Старджес Эван Хоуп.

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Мэтью Роули описывает состояние своего младшего брата Чарли после выхода из комы.

Он похож на скелет, его внешность очень изменилась. К нему прикреплены 6 аппаратов и много чипов отходят от них. Он все еще в очень тяжелом состоянии. Вероятность его выздоровления 50 на 50,
– рассказал брат потерпевшего Чарльза Мэтью Роули Роули.

Мужчина только что оправляется после воздействия на его организм нервно-паралитического вещества "Новичок". Рассказал брату, что накануне он со своей девушкой Дон Старджес подобрал флакон духов. Потом оба попали в больницу.

Секретарь бабтистской церкви в Эмсбери Рой Коллинз видел Чарльза Роули накануне отравления.

"К нам подошло двое мужчин, один из них был неряшливо одет и не очень адекватный, как в нетрезвом состоянии. Мы угостили их едой, думали это поможет", – отметил секретарь бабтистской церкви в Эмсбери Рой Коллинз.

Возможно, именно здесь пара подобрала флакон. После этого случая жители городка Эймсбери напуганы.

Я – мать троих детей, поэтому очень волнуюсь перед тем, как выпускать детей на улицу. Я предостерегаю их ничего не поднимать на улице и тщательно мыть руки,
– прокомментировала местная жительница.

Местные власти усилили меры безопасности в Эймсбери и Солсбери. В Солсбери недавно даже перекрыли улицу из-за бомжа, которому стало плохо. Потому что нашли его недалеко того места, где отравили Скрипалей. К счастью, угроза не подтвердилась. В местном департаменте охраны здоровья людей успокаивают.

"Риск заражения данным веществом сейчас низкий. Но чтобы избежать лишней опасности, если же вы в период отравления были в указанных в расследовании местах , следует постирать моющими средствами при высоких температурах, и протереть повседневные приборы дезинфицирующим жидкостью. Не стоит также поднимать что-то на улице. Даже, если это косметические средства, – заявила представительница департамента здравоохранения Англии Дебби Старк.

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Чарльз Роули и Дон Старджес отравились в начале июля. Женщина умерла в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье убийства. И этом деле, как и в отравлении "Новичком" семьи Скрипалей в Солсбери, подозревают Россию. Относительно Скрипалей, то здесь может быть причастно Генеральное разведывательное управление Российской федерации. По информации The New York Times, британские чиновники обещают назвать конкретные фамилии. И добавляют, что в это дело могут быть вовлечены другие российские спецслужбы.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости России отравление Великобритания
Источник: 24 канал
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