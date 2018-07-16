Отруєння "Новачком" пари з Солсбері: з'явились нові деталі

З'явились нові деталі отруєння у Емсбері. Пара, яка отруїлася Новачком у Емсбері, підібрала на вулиці флакон з-під парфумів. Принаймні, таке родичам розповів потерпілий Чарльз Роулі

Вбивці мають бути покарані. З такими словами напередодні зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна до американського президента звернувся 19-річний син загиблої від нервово-паралітичного "Новачка" британки Дон Старджес Еван Хоуп.

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Метью Роулі описує стан свого молодшого брата Чарлі після виходу з коми.

Він схожий на скелет, його зовнішність дуже змінилась. До нього прикріплені 6 апаратів і багато чіпів відходять від них. Він все ще у дуже тяжкому стані. Ймовірність його одужання 50 на 50,

– розповів брат потерпілого Чарльза Роулі Метью Роулі.

Чоловік саме оговтується після впливу на його організм нервово-паралітичної речовини "Новачок". Розповів братові, що напередодні він із своєю дівчиною Дон Старджес підібрав флакон парфумів. Опісля обоє потрапили у лікарню.

Секретар бабтистської церкви в емсбері Рой Колінз бачив Чарлза Роулі напередодні отруєння.

"До нас підійшло двоє чоловіків, один з них був неохайно одягнений і не дуже адекватний, наче в нетверезому стані. Ми пригостили їх їжею, думали це допоможе", – зазначив секретар бабтистської церкви в Емсбері Рой Колінз.

Можливо, саме тут пара і підібрала флакон. Після цього випадку мешканці містечка Еймсбері налякані.

Я – мати трьох дітей, тож дуже хвилююсь перед тим, як випускати дітей на вулицю. Я застерігаю їх нічого не піднімати на вулиці і ретельно мити руки,

– прокоментувала місцева мешканка.

Місцева влада посилила заходи безпеки у Еймсбері та Солсбері. У Солсбері нещодавно навіть перекрили вулицю через безхатька, якому стало погано. Бо знайшли його недалік того місця, де отруїли Скрипалів. На щастя загроза не підтвердилася. У місцевому департаменті охорони здоров'я людей заспокоюють.

"Ризик зараження даною речовиною зараз низький. Але щоб уникнути зайвою небезпеки, якщо ж ви на період отруєння були у зазначених у розслідуванні місцях , слід випрати речі миючими засобами за високих температур, і протерти повсякденні прилади дезінфікуючою ріденою. не варто також піднімати щось із вулиці. Навіть, якщо це косметичні засоби, – заявила представниця департаменту охорони здоров'я Англії Деббі Старк.

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Чарлз Роулі та Дон Старджес отруїли на початку липня. Жінка померла в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею вбивства. І цій справі, як і в отруєнні "Новачком" родини Скрипалів у Солсбері, підозрюють Росію. Щодо Скрипалів, то тут може причетне Генеральне розвідувальне управління Російської федерації. За інформацією The New York Times, британські чиновники обіцяють назвати конкреті прізвища. І додають, що можуть у цю справу можуть бути втягненні інші російські спецслужби.