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Отравление пары "Новичком" вблизи Солсбери: появились новости о состоянии мужчины

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Чарли Роули, который потерпел отравление "Новичком", пришел в себя
Чарли Роули, который потерпел отравление "Новичком", пришел в себя / Соцсети

45-летний Чарли Роули, который отравился нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городке Эймсбери, что располагается вблизи печально известного Солсбери, совершил "маленький, но одновременно значительный шаг по улучшению своего состояния здоровья".

Об этом рассказали медики Окружного госпиталя в Солсбери, где проходит лечение мужчины, передает Sky News.

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Отмечается, что Роули пришел в себя, однако находится в критическом, но стабильном состоянии.

"Мы увидели незначительное, но существенное улучшение в состоянии Чарли Роули. Он находится в критическом, но стабильном состоянии, однако пришел в себя. Хотя эти новости и приятные, но проблемы относительно состояния здоровья пациента есть. Чарли до сих пор плохо, поэтому его круглосуточное лечение продолжается", – рассказала главная медсестра госпиталя Лорна Уилкинсон.

Напомним, 4 июля в британском городке Эймсбери, который расположен неподалеку от Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были "Новичком". 9 июля в больнице умерла 44-летняя Дон Старджесс.

Теги: Чрезвычайное происшествие отравление Великобритания
Источник: 24 Канал
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