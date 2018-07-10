Отруєння пари "Новачком" поблизу Солсбері: з'явилися новини щодо стану чоловіка
45-річний Чарлі Роулі, який зазнав отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у містечку Еймсбері, що розташовується поблизу сумнозвісного Солсбері, здійснив "маленький, але водночас значний крок щодо покращення свого стану здоров'я".
Про це розповіли медики Окружного госпіталю в Солсбері, де проходить лікування чоловік, передає Sky News.
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Зазначається, що Роулі прийшов до тями, однак перебуває у критичному, але стабільному стані.
"Ми побачили незначне, але істотне покращення у стані Чарлі Роулі. Він перебуває у критичному, але стабільному стані, однак прийшов до тями. Хоча ці новини і є приємними, але проблеми щодо стану здоров’я пацієнта є. Чарлі ще досі зле, відтак його цілодобове лікування триває", – розповіла головна медсестра шпиталю Лорна Вілкінсон.
Нагадаємо, 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташоване неподалік Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було "Новачком". 9 липня у лікарні померла 44-річна Дон Старджесс.