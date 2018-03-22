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Отравление Скрипаля: еще одна страна может выслать дипломатов РФ

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Литва может выслать российских дипломатов из страны вслед за Великобританией
Литва может выслать российских дипломатов из страны вслед за Великобританией / Фото из открытых источников

Литва также рассматривает возможность выдворения из страны российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом рассказала президент Литвы Даля Грибаускайте, передает АР.

Читайте также: Тереза Мэй предупредит лидеров ЕС о российской угрозе и будет убеждать их действовать, – СМИ

"Мы рассматриваем такие меры", – заявила она, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания.

Также на саммите Евросоюза в Брюсселе Грибаускайте отметила, что предлагает свою полную поддержку правительству британского премьер-министра Терезы Мэй.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

2 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания Даля Грибаускайте Литва
Источник: 24 Канал
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