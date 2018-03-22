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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Отруєння Скрипаля: ще одна країна може вислати дипломатів РФ

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Литва може вислати російських дипломатів з країни вслід за Великобританією
Литва може вислати російських дипломатів з країни вслід за Великобританією / Фото з відкритих джерел

Литва також розглядає можливість видворення з країни російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Про це розповіла президент Литви Даля Грібаускайте, передає АР.

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"Ми розглядаємо такі заходи", – заявила вона, відповідаючи на запитання, чи може Литва вжити такі ж заходи, як і Великобританія.

Також на саміті Євросоюзу в Брюсселі Грібаускайте наголосила, що пропонує свою повну підтримку уряду британського прем'єр-міністра Терези Мей.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Даля Грібаускайте Литва
Джерело: 24 Канал
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