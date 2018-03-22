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Тереза Мей попередить лідерів ЄС про російську загрозу та переконуватиме їх діяти, – ЗМІ

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Тереза Мей
Тереза Мей / фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на саміті європейських лідерів у четвер попередить країни ЄС про російську загрозу та переконуватиме їх діяти.

Про це повідомляє Європейська правда за посиланням на Bloomberg із посиланням на джерела, які спілкувались з виданням на умовах анонімності.

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Під час обіду з іншими лідерами ЄС в Брюсселі Мей попередить про загрозу, яку для всієї Європи становить уряд Володимира Путіна.

Російський виклик є одним із тих, який доведеться терпіти у наступні роки,
– заявить Мей своїм європейським колегам.

Британська прем’єрка сподівається переконати лідерів ЄС виявити солідарність, посиливши їхню критику Путіна та змусивши покласти відповідальність за атаку в Солсбері прямо на Росію. Мей хоче, щоб лідери Євросоюзу почали діяти.

Як стверджує Bloomberg, Велика Британія ділиться із ключовими союзниками розвідданими щодо справи Скрипаля. Таким чином Лондон намагається переконати їх вислати російських дипломатів по всій Європі, зазначають джерела.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Тереза Мей Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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