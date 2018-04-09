Отравление Скрипаля: появилось важное доказательство, которое указывает на "российский след"

В день, когда в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, британские военные перехватили отправленное в Москву сообщение с текстом "Посылка доставлена".

Об этом сообщает The Sunday Express.

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Отмечается, что информация о перехваченном сообщении входила в пакет разведывательных данных, которые были продемонстрированы союзникам Британии перед высылкой российских дипломатов.

Так, аналитики Королевских военно-воздушных сил в начале марта перехватили на юге Кипра два сообщения. Одно из них якобы было направлено из Сирии и предназначалось "официальному лицу" в Москве. В тексте сообщения фигурировала фраза "Посылка доставлена" и два лица "совершили успешный выход".

"Увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, которое было перехвачено днем раньше и не было принято всерьез", – говорится в статье.

В то же время, оборонное ведомство Великобритании пока не комментирует перехват сообщений из-за расследования.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или косвенно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.