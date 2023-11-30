Кирилл Алексеевич умеет давать зеркальный ответ, – Подоляк об отравлении Будановой

Отравление жены главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны не что иное, как попытка России найти инструменты влияния на ситуацию в Украине. Семья главы ГУР была целью неприятеля от начала вторжения.

В то же время возмездие противника найдет, об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил в эфире национального телемарафона.

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По словам Подоляка, государство-террорист пытается вызвать максимально панические настроения среди населения нашего государства.

"Отравление – достаточно популярный метод российских спецслужб, тем более что ряд наших чиновников "вызывает достаточно сильные чувства у политических элит России", – уточнил он.

В частности, советник считает, что в Кремле хотят довести моральное состояние украинцев до депрессивного и, безусловно, создать беспорядок в любом виде.

Он предположил, что Россия и дальше будет охотиться на украинских чиновников. В то же время относительно ответа за отравление Марианны Будановой, Подоляк, не вдаваясь в детали, отметил, что Кирилл Алексеевич Буданов умеет давать зеркальный ответ.

Отравление Марианны Будановой: главное