Саакашвили отравили: Арестович предположил, что ждет бывшего президента Грузии

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили следует передать третьей незаангажированной стране. Там ему предоставят квалифицированную медицинскую помощь, а грузинские власти смогут проводить следственные действия без обвинений в отравлении.

Об этом во время стрима с Марком Фейгиным рассказал советник председателя ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. По мнению Арестовича, нынешняя власть Грузии с политической точки зрения боится Саакашвили и считает своим врагом.

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Советник главы ОПУ назвал Саакашвили яркой фигурой, раскаленной как болид. Назвал его очень масштабной и сложной личностью, которой можно как увлекаться, так и критиковать. Арестович сравнил бывшего президента Грузии с раскаленной гирей на любые весы.

Саакашвили нужно отдать

Арестович считает, что власти Грузии не знают, какой лучше выбрать путь в отношении Саакашвили. А доказать, что его заморили или вовремя не оказывали квалифицированной помощи очень сложно.

Я не думаю, что его сознательно убивают, хотя всякое возможное, я могу допустить и такой вариант.

– предположил советник главы ОПУ.

Арестович предложил собственный вариант решения проблемы Саакашвили, а именно передачу арестанта третьей стране-посреднице.

Будь я на месте президента, предложил бы вариант передать Саакашвили третьей стороне, Австрии какой-то. Обеспечить ему полноценное лечение и содержание под стражей – под домашним арестом или арестом в госпитале,

– отметил Арестович.

По его мнению, такой вариант позволил бы осуществлять Грузии следственные действия, допрашивать Саакашвили, но это сохранило бы политику здоровья.

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Кроме того, это позволило бы грузинскому правительству избежать спекуляций на тему того, что они его уморили или отравили.

Вы же не хотите, чтобы о вас все международное сообщество говорило, что вы сознательно уничтожили Саакашвили в тюрьме? Тогда отдайте его третьей стороне. Судите, проводите следственные действия, но вы будете выведены из подозрения, что вы его отравили или хотите отравить,

– обратился Арестович к грузинским властям.

Он рассказал, что лично сочувствует Михеилу Саакашвили и симпатизирует политику. В то же время, отметил, что предложенный им вариант был бы удачным и для самого Саакашвили, и для нынешнего грузинского руководства.

Если Саакашвили умрет в тюрьме, будем говорим прямым текстом, им никогда не отмыться от этого пятна,

– сказал Арестович.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что грузинское правительство подставляет свою страну, создавая серьезные внутренние и внешние риски.

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