Саакашвили отравили: Арестович предположил, что ждет бывшего президента Грузии
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили следует передать третьей незаангажированной стране. Там ему предоставят квалифицированную медицинскую помощь, а грузинские власти смогут проводить следственные действия без обвинений в отравлении.
Об этом во время стрима с Марком Фейгиным рассказал советник председателя ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. По мнению Арестовича, нынешняя власть Грузии с политической точки зрения боится Саакашвили и считает своим врагом.
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Советник главы ОПУ назвал Саакашвили яркой фигурой, раскаленной как болид. Назвал его очень масштабной и сложной личностью, которой можно как увлекаться, так и критиковать. Арестович сравнил бывшего президента Грузии с раскаленной гирей на любые весы.
Саакашвили нужно отдать
Арестович считает, что власти Грузии не знают, какой лучше выбрать путь в отношении Саакашвили. А доказать, что его заморили или вовремя не оказывали квалифицированной помощи очень сложно.
Я не думаю, что его сознательно убивают, хотя всякое возможное, я могу допустить и такой вариант.
– предположил советник главы ОПУ.
Арестович предложил собственный вариант решения проблемы Саакашвили, а именно передачу арестанта третьей стране-посреднице.
Будь я на месте президента, предложил бы вариант передать Саакашвили третьей стороне, Австрии какой-то. Обеспечить ему полноценное лечение и содержание под стражей – под домашним арестом или арестом в госпитале,
– отметил Арестович.
По его мнению, такой вариант позволил бы осуществлять Грузии следственные действия, допрашивать Саакашвили, но это сохранило бы политику здоровья.
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Кроме того, это позволило бы грузинскому правительству избежать спекуляций на тему того, что они его уморили или отравили.
Вы же не хотите, чтобы о вас все международное сообщество говорило, что вы сознательно уничтожили Саакашвили в тюрьме? Тогда отдайте его третьей стороне. Судите, проводите следственные действия, но вы будете выведены из подозрения, что вы его отравили или хотите отравить,
– обратился Арестович к грузинским властям.
Он рассказал, что лично сочувствует Михеилу Саакашвили и симпатизирует политику. В то же время, отметил, что предложенный им вариант был бы удачным и для самого Саакашвили, и для нынешнего грузинского руководства.
Если Саакашвили умрет в тюрьме, будем говорим прямым текстом, им никогда не отмыться от этого пятна,
– сказал Арестович.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что грузинское правительство подставляет свою страну, создавая серьезные внутренние и внешние риски.
Алексей Арестович об отравлении Михеила Саакашвили: смотрите видео
Отравления Саакашвили: что известно
- Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявил, что его подопечного после ареста отравили. Он ссылается на результаты экспертизы. Отравление объясняет его проблемы со здоровьем.
- Адвокат Саакашвили заявил, что в организме его подопечного нашли мышьяк и три тяжелых металла.
- Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката об отравлении находящегося в заключении Саакашвили. Там заявили, что не получали официальных документов, подтверждающих заявления о возможном отравлении бывшего президента Грузии.