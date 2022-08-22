сальдо "сбросили" люди, которых он сам назначил, – херсонский активист

В обществе есть разные предположения относительно отравления бывшего гауляйтера Херсонщины владимира сальдо. Существует мнение, что коллаборант решил прибегнуть к имитации отравления.

Так сначала думал и херсонский активист Владимир Молчанов, ведь сальдо известен тем, что может исчезнуть, когда становится горячо. Об этом активист рассказал 24 каналу.

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сальдо "сбросили" его же люди

Молчанов объяснил, что бывший гауляйтер балансировал между двумя центрами влияния на себя, такими как "кириенко – патрушев" и "шойгу – кадыров". Так называемые кланы российских властей находятся в состоянии перманентной войны, которая на Херсонщине приобретала черты междоусобного горячего конфликта.

сальдо "сбросили" явно люди "патрушевая – кириенко" – правительство, которое он в свое время сам назначил из россиян,

– заметил активист.

По его словам, так называемое правительство не отметилось ни попытками взять ситуацию под контроль, ни попытками принести какую-то "пользу" оккупантам, то есть было абсолютно пустым местом. А сам сальдо выступал как связующее звено в так называемой администрации.

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Если бы сальдо был здоров – его уже вернули бы

"Фейковое правительство так и не смогло овладеть ситуацией после того, как сальдо заболел. Поэтому сейчас ему ищут замену среди российских чиновников третьего эшелона", – рассказал Молчанов.

Он объяснил, что у коллаборанта была задача перестроить управление областью с украинского механизма на российский. Хотя сальдо с этим и не справился, у него были определенные "успехи" по уничтожению украинской экономики и социальной сферы на Херсонщине.

Молчанов высказал мнение, что бывший гауляйтер действительно заболел, потому что оккупантам он настолько нужен, что "они без него сейчас как без рук".

Если бы сальдо был здоров и жив – его уже вернули бы. А если не возвращают, то, вероятно, он болен и они вынуждены искать какую-нибудь замену,

– предположил херсонский активист.

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