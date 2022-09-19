Отражены атаки врага возле 3 населенных пунктов и 21 точный удар: какая ситуация на фронте

На всех направлениях фронта продолжаются бои с оккупантами. Наши воины мужественно защищают землю.

В сводке Генштаба на утро 19 сентября сообщили, что удалось отразить атаки врага на 3 населенных пункта. Также был 21 точный удар.

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Россияне мечтают о полной оккупации Донецкой области

В Генштабе сообщили, что враг продолжает сосредотачивать усилия, чтобы пытаться полностью оккупировать Донецкую область. Организовывает оборону и удержание захваченных территорий, а также хочет сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Россияне обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывают свои подразделения на отдельных направлениях, вводят резервы и не прекращают вести воздушную разведку.

Противник продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Это нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, было более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.

В результате этого пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Ставок, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степное и Ольговское. Генштаб предупредил, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Какие населенные пункты обстреляли россияне

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях враг стрелял из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск.

на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Великая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времевка.

На Южнобужском направлении враг совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневому воздействию подверглись более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

Как ВСУ атаковали врага

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

Также за сутки авиация Сил обороны нанесла 21 удар, есть подтверждение, что поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое воздействие по более чем 14 объектам противника. В частности, по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. Поразили объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.

В Генштабе отмечают и то, что у россиян не хватает личного состава и материальных ресурсов. Поэтому российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам, чтобы их пополнить. Чтобы усилить воюющие в Украине российские подразделения из российского города Тамбов направили 400 зэков. В краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задачу собрать из местных денег и закупить теплые вещи региональному добровольческому батальону.

Потери россии на войне в Украине

Оккупанты не могут мобилизовать необходимое количество людей для войны в Украине. Они старались это сделать в течение лета. Ведь нужно было заменить 80 тысяч раненых и убитых военных. Поэтому создали третий армейский корпус, который на прошлой неделе побывал в Харьковской области. Его отправили, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Однако новая российская группировка потерпела поражение. Она бежала из Харьковской области со всеми другими оккупантами.

Наша разведка рассказывала, что военные госпитали в россии отказываются лечить так называемых "добровольцев", которых ранили в Украине. России абсолютно безразлично свое "пушечное мясо". Также количество конфликтов между разными подразделениями оккупационных войск постоянно увеличивается. Все потому, что есть неравенство в отношении со стороны командования.

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