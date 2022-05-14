Отобьем и Донецк, и Луганск, – в МВД объяснили, почему ВСУ не может спешить с контрнаступлением
Вооруженные Силы Украины постепенно идут в контрнаступление. Украинским защитникам удается один за другим освобождать населенные пункты на некоторых направлениях.
Однако, к сожалению, война еще продолжается и впереди много потерь. Об этом 24 каналу заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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Почему ВСУ пока не идут в контрнаступление на Донбассе
Как объяснил Смирнов, потери, которые понес Советский Союз при захвате Германии во время Второй мировой войны – были просто колоссальными. Если бы они не спешили, могли бы уберечь сотни тысяч своих солдат.
"Мы – не готовы на такое идти и отдавать жизнь наших солдат, чтобы завтра повесить где-нибудь украинский флаг. Мы однозначно отобьем все, в частности, и Донецк, и Луганск в ближайшей перспективе", – подчеркнул советник МВД.
Мы однозначно это сделаем, но не нужно спешить,
– добавил он.
По словам Смирнова, военно-политическое руководство Украины имеет стратегические планы, при разных возможных вариантах развития событий.
"Сейчас основная задача не в отвоевывании территорий, а в нанесении как можно большего вреда врагу", – подчеркнул советник министра внутренних дел.
Смирнов о ситуации на фронте: смотрите видео
Какая ситуация на Донбассе: главные новости
- Вчера, 13 мая, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отчитались о ситуации на основных направлениях фронта.
- В учреждении сообщили, что российские оккупанты продолжают обстреливать Восток нашего государства и пытаются продвинуться. Однако враг в большинстве своем не имеет никакого успеха.
- Например, на Донецком и Таврийском направлениях продолжаются вражеские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
- В то же время на Северодонецком направлении враги оказывают огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.
- Кроме того, сложной ситуация остается в Мариуполе. Город уже более 2 месяцев находится в блокаде врага, продолжаются постоянные обстрелы. Оккупанты сосредоточили свои основные усилия на блокировке наших защитников и защитниц в районе завода "Азовсталь".
- 13 мая утром городской совет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода "Азовсталь".