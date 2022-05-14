Отобьем и Донецк, и Луганск, – в МВД объяснили, почему ВСУ не может спешить с контрнаступлением

Вооруженные Силы Украины постепенно идут в контрнаступление. Украинским защитникам удается один за другим освобождать населенные пункты на некоторых направлениях.

Однако, к сожалению, война еще продолжается и впереди много потерь. Об этом 24 каналу заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Как объяснил Смирнов, потери, которые понес Советский Союз при захвате Германии во время Второй мировой войны – были просто колоссальными. Если бы они не спешили, могли бы уберечь сотни тысяч своих солдат.

"Мы – не готовы на такое идти и отдавать жизнь наших солдат, чтобы завтра повесить где-нибудь украинский флаг. Мы однозначно отобьем все, в частности, и Донецк, и Луганск в ближайшей перспективе", – подчеркнул советник МВД.

Мы однозначно это сделаем, но не нужно спешить,

– добавил он.

По словам Смирнова, военно-политическое руководство Украины имеет стратегические планы, при разных возможных вариантах развития событий.

"Сейчас основная задача не в отвоевывании территорий, а в нанесении как можно большего вреда врагу", – подчеркнул советник министра внутренних дел.

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