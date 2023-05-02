Без нашего ведома, – в Киеве отреагировали на заявление Папы Римского о миротворческой миссии

Недавно Папа Римский заявил, что присоединился к миссии по достижению мира в Украине. Впрочем, в Киеве ничего об этом не знают.

Украина "не знает" о миротворческой миссии с участием Ватикана. Об этом авторитетному СМИ сказал неназванный чиновник, близкий к ОП.

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Не соглашались на такие дискуссии

Чиновник заверил, что президент Владимир Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины.

Если переговоры проходят, то они проходят без нашего ведома или нашего благословения,

– подчеркнул собеседник CNN.

Ранее, 27 апреля, премьер Денис Шмыгаль встретился с Папой в Ватикане. В частности, говорили об украинской формуле мира и возвращении похищенных Россией детей. "Рассчитываем на дальнейшую поддержку Святого Престола", – отметил Шмыгаль.

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Что этому предшествовало

В воскресенье, 30 апреля, во время трехдневного визита в Венгрию Папа Франциск заявил, что присоединился к миссии по достижению мира в Украине. В то же время, понтифик отметил, что она уже продолжается. "Готов сделать все, что нужно. Сейчас идет миссия, но она еще не публичная. Когда это будет публично, я раскрою это", – сказал Папа.

Интересно, что глава Католической церкви также заявлял о намерении встретиться с патриархом РПЦ Кириллом, который благословляет войну против Украины и цинично называет ее "святым делом".