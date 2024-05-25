Отреагировать на тревогу успели не все: Синегубов заявил, что часть людей осталась внутри

Россия днем 25 мая ударила по "Эпицентру" КАБами. В момент обстрела внутри могли находиться сотни людей. Часть успела отреагировать, впрочем, остальные остались внутри.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель ОВА. Добавил, что примерно сотня людей успели выйти, передает 24 Канал.

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"Еще часть людей могли находиться в середине"

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Чиновник рассказал, что информация еще проверяется. Однако точно известно, что сигналы воздушной тревоги были. Часть людей успела выйти.

Это примерно 100 человек. Еще часть, по нашей информации, могла находиться внутри,

– заявил Олег Синегубов.

На месте работают более 120 человек из ГСЧС и более 30 единиц специализированной техники.

Председатель ОВА призвал местных жителей не находиться возле "Эпицентра", закрыть все окна, для того, чтобы максимально обезопасить себя.

Что уже известно о жертвах и пострадавших

Городской голова Игорь Терехов заявлял, что в гипермаркете было около 200 человек , 15 работников не выходят на связь.

В 18:12 Синегубов сообщил, что на данный момент известно о 2 погибших. Уточнил, это мужчины, которые работали в гипермаркете.

По меньшей мере 25 человек ранены.

Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются.

Пожар удалось локализовать.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!