Отреагировать на тревогу успели не все: Синегубов заявил, что часть людей осталась внутри
Россия днем 25 мая ударила по "Эпицентру" КАБами. В момент обстрела внутри могли находиться сотни людей. Часть успела отреагировать, впрочем, остальные остались внутри.
Об этом в эфире телемарафона заявил председатель ОВА. Добавил, что примерно сотня людей успели выйти, передает 24 Канал.
Обратите внимание Жуткие кадры пожара в гипермаркете в Харькове: Россия атаковала город КАБамиКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
"Еще часть людей могли находиться в середине"
Чиновник рассказал, что информация еще проверяется. Однако точно известно, что сигналы воздушной тревоги были. Часть людей успела выйти.
Это примерно 100 человек. Еще часть, по нашей информации, могла находиться внутри,
– заявил Олег Синегубов.
На месте работают более 120 человек из ГСЧС и более 30 единиц специализированной техники.
Председатель ОВА призвал местных жителей не находиться возле "Эпицентра", закрыть все окна, для того, чтобы максимально обезопасить себя.Обратите внимание! Городской голова Игорь Терехов заявлял, что в гипермаркете было около 200 человек, 15 работников не выходят на связь.
Что уже известно о жертвах и пострадавших
- В 18:12 Синегубов сообщил, что на данный момент известно о 2 погибших. Уточнил, это мужчины, которые работали в гипермаркете.
- По меньшей мере 25 человек ранены.
- Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются.
- Пожар удалось локализовать.