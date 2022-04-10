Отрезали руки мужчине и изнасиловали беременную: как россияне пытали украинцев
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Жестокость военных преступников из России не имеет предела. После того, как оккупанты покинули некоторые территории, стали известны жуткие подробности зверств, которые россияне совершали над мирными украинцами.
Омбудсменка Людмила Денисова в телеграме опубликовала несколько фактов варварского обращения российских военных с гражданскими.
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Денисова рассказала о жутких случаях на Киевщине, Херсонщине и Черниговщине.
Изнасилования и резня
Сообщается, что в поселке Макаров в Киевской области оккупанты отрезали руки 80-летнему мужчине. В результате полученных ран он скончался.
Российские варвары пытали мужчину в присутствии его дочери.
Подобный инцидент имел место в Херсонской области. Там путинские убийцы избивали прикладами и палками 60-летнего мужчину. Они это делали в присутствии дочери.
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Еще один страшный случай произошел в Ирпене. Там двое российских террористов изнасиловали 20-летнюю беременную женщину.
В Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. Там были обнаружены тела людей, которые были расстреляны российскими военными.
Вероятно, оккупанты убили местных жителей сел Ягодное и Лукашевка.
После освобождения населенных пунктов от рашистских оккупантов остаются десятки и сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам – таково лицо "асвабаждения", пришедшего в Украину,
– заявила Денисова.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 10 апреля сообщила, что в результате агрессии России в Киевской области уже погибли более 1 120 человек.
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