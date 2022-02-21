Отрежут Россию от мировых финансовых рынков, – фон дер Ляйен о санкциях ЕС

Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза призваны отрезать Россию от международных финансовых рынков. Это случится, если Россия решится на новое нападение на Украину.

Соответствующее заявление президент Еврокомиссии сделала в интервью немецкому изданию. Это случилось 20 февраля.

Заметьте Путин убежден, что Запад "неизбежно" введет новые санкции против России

Президент ЕС вспомнила о санкциях против России

Если Владимир Путин снова начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика – самое слабое звено России. Финансовые санкции будут означать, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков,

– заверила Урсула фон дер Ляйен.

Политик пояснила, что:

вопрос об отключении России от международной межбанковской системы осуществления платежей SWIFT остается открытым;

санкции наложат на товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, и которые производятся в Европе и в отношении которых есть мировое лидерство, и которые Россия не может заменить.

Однако Урсула фон дер Ляйен выступила против немедленного введения санкций, ведь: "Запад все еще дает шанс России вернуться в дипломатию и снова сесть за стол переговоров. Это окно возможностей открыто до сих пор".

Президент Еврокомиссии припомнила, что решение зависит от Владимира Путина.

Коротко о санкциях, которые могут ввести в отношении России

20 февраля стало известно, что Великобритания и США договорились о введении новых санкций против России. Правда, наложат их только в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Зато Владимир Зеленский неоднократно уверял, что санкции не будут нужны, когда начнется бомбардировка. Поэтому Президент Украины призвал вводить санкции как превентивный метод.

В Сенате США в январе 2022 года даже публиковали проект санкций против Владимира Путина и его окружения. Также ограничения будут касаться "Северного потока-2". Вице-президент Камала Харрис пояснила, что санкции будут не только экономическими.

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