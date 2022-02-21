Отрежут Россию от мировых финансовых рынков, – фон дер Ляйен о санкциях ЕС

21 февраля 2022 , 08:04
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Источник:

ARD

Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза призваны отрезать Россию от международных финансовых рынков. Это случится, если Россия решится на новое нападение на Украину.

Соответствующее заявление президент Еврокомиссии сделала в интервью немецкому изданию. Это случилось 20 февраля.

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Если Владимир Путин снова начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика – самое слабое звено России. Финансовые санкции будут означать, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков,
– заверила Урсула фон дер Ляйен.

Политик пояснила, что:

  • вопрос об отключении России от международной межбанковской системы осуществления платежей SWIFT остается открытым;
  • санкции наложат на товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, и которые производятся в Европе и в отношении которых есть мировое лидерство, и которые Россия не может заменить.

Однако Урсула фон дер Ляйен выступила против немедленного введения санкций, ведь: "Запад все еще дает шанс России вернуться в дипломатию и снова сесть за стол переговоров. Это окно возможностей открыто до сих пор".

Президент Еврокомиссии припомнила, что решение зависит от Владимира Путина.

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Автор: Діана Квасневська