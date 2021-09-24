Отрубание рук необходимо для безопасности, – талибы в Афганистане анонсируют возвращение казней

"Талибан" планирует восстановить в Афганистане казни и ампутации конечностей. Ранее такая жестокость во всеуслышание совершалась на спортивном стадионе Кабула.

У нас была полная безопасность во всех частях страны. Об этом заявил соучредитель радикального исламистского движения мулла Норуддин Тураби. Сейчас он отвечает за тюрьмы.

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Какие наказания ранее практиковали талибы

Когда "Талибан" ранее был у власти, осужденных убийц казнили одним выстрелом в голову, который выпускал член семьи жертвы. Кроме того, стрелку предлагали взять "кровавые деньги", чтобы оставить преступника в живых.

За кражу людям ампутировали руки и ноги. Это зависело от тяжести преступления.

Тураби отвергает возмущение относительно таких наказаний

Талиб отметил, что их критиковали за наказание на стадионе. Однако он призвал другие страны не вмешиваться, потому что боевики "никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях".

Никто не будет говорить нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана,

– подчеркнул Тураби.

"Отрубание рук" восстановят

Мужчина анонсировал, что дела о преступлениях будет рассматривать суд. Однако "основой законов Афганистана будет Коран". По словам Тураби, наказания, которые практиковали до 2001 года, возобновят.

"Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности", – заявил Тураби.

Публичные наказания – под вопросом

Однако талибы еще раздумывают, возвращать ли публичные наказания. Относительно этого должны "разработать политику".

Правда, в последние дни Кабуле боевики "Талибана" возобновили публичное осуждение мужчин, обвиняемых в мелких кражах. Их совали в кузов пикапа со связанными руками и выставляли напоказ. Кое-кому из мужчин вешали на шею или клали в рот черствый хлеб.

Телевидение и мобильные не будут запрещать

Тураби заявил, что на этот раз талибы будут разрешать телевидение, мобильные телефоны, фото и видео.

Он признал, что это потребность людей. Говорит, что к этому относятся серьезно. Кроме того, СМИ рассматривают как способ распространения своих идей.

Боевик подытожил, если наказания все же будут публичными, то люди смогут снимать их на видео или фотографировать. По его мнению, это якобы распространит "сдерживающий эффект".

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