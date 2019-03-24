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      Отрубленные пальцы, закладки наркотиков и миллионы долларов: в Украине разоблачили наркокартель

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      Оружие, изъятое у наркоторговцев
      Оружие, изъятое у наркоторговцев / facebook.com/LlutsenkoYuri

      Почти тысячу человек по всей Украине задержали правоохранители по подозрению в их причастности к участию в разветвленной сети торговли наркотиками с помощью так называемых "закладок". К тому же, бандиты с оружием противостояли конкурентам, а "своих" за нарушения наказывали отрезанием пальцев.

      Про специальную операцию ГПУ и СБУ рассказал на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко. Он назвал ее "самой результативной антинаркотической операцией".

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      Преступные действия почти тысячи человек правоохранители задокументировали, а впоследствии и задержали подозреваемых. Эти люди продавали наркотики через интернет, создав для этого специальные сайты, а также чат-боты в мессенджере Telegram.

      Организовали крупную сеть наркокурьеров, которые делали так называемые "закладки" с наркотиками – тайники, о которых сообщали клиентам после оплаты. Оплату принимали при этом даже криптовалютой.

      СБУ
      Аресты членов наркокартеля происходили по всей Украине

      Банда имела в своем составе и силовое подразделение. Оно занималось рэкетом, войной с конкурентами. А также – наказанием членов своей же организации, которые совершили какие-то проступки. Таким – отрубали пальцы.

      Во время арестов и обысков правоохранители изъяли наркотики, оружие и около 10 миллионов долларов наличности. 20 организаторов наркокартеля уже получили меры пресечения: аресты без залога или значительные залоги от 100 до 349 миллионов гривен.

      ГПУ
      Во время обысков изъяли только наличных – 10 миллионов долларов США

       

      blog_ava
      Заявления Луценко о списках неприкасаемых согласованы с Порошенко?
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Криминальные новости СБУ ГПУ Наркотики
      Источник: 24 канал
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