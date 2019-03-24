Відрубані пальці, закладки з наркотиками і мільйони доларів: в Україні викрили наркокартель

Майже тисячу осіб по всій Україні затримали правоохоронці через підозру у їх причетності до участі у розгалуженій мережі торгівлі наркотиками з допомогою так званих "закладок". До того ж, бандити зі зброєю протистояли конкурентам, а "своїх" за порушення карали відрізанням пальців.

Про спеціальну операцію ГПУ та СБУ розповів на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко. Він назвав її "найрезультативнішою антинаркотичною операцією".

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Злочинні дії майже тисячі осіб правоохоронці задокументували, а згодом і затримали підозрюваних. Ці люди продавали наркотики через інтернет, створивши для цього спеціальні сайти, а також чат-боти в месенджері Telegram.

Організували велику мережу наркокур'єрів, які робили так звані "закладки" з наркотиками – схованки, про які повідомляли клієнтам після оплати. Оплату приймали при цьому навіть криптовалютою.



Арешти членів наркокартелю відбувалися по всій Україні

Банда мала у своєму складі й силовий підрозділ. Він займався рекетом, війною з конкурентами. А також – покаранням членів своєї ж організації, які скоїли якісь проступки. Таким – відрубували пальці.

Під час арештів та обшуків правоохоронці вилучили наркотики, зброю та близько 10 мільйонів доларів готівки. 20 організаторів наркокартелю вже отримали запобіжні заходи: арешти без застави або значні застави від 100 до 349 мільйонів гривень.



Під час обшуків вилучили тільки готівки у 10 мільйонів доларів США