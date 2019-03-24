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      Відрубані пальці, закладки з наркотиками і мільйони доларів: в Україні викрили наркокартель

      721 Читать новость на русском
      Зброя, вилучена в наркоторговців
      Зброя, вилучена в наркоторговців / facebook.com/LlutsenkoYuri

      Майже тисячу осіб по всій Україні затримали правоохоронці через підозру у їх причетності до участі у розгалуженій мережі торгівлі наркотиками з допомогою так званих "закладок". До того ж, бандити зі зброєю протистояли конкурентам, а "своїх" за порушення карали відрізанням пальців.

      Про спеціальну операцію ГПУ та СБУ розповів на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко. Він назвав її "найрезультативнішою антинаркотичною операцією".

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      Злочинні дії майже тисячі осіб правоохоронці задокументували, а згодом і затримали підозрюваних. Ці люди продавали наркотики через інтернет, створивши для цього спеціальні сайти, а також чат-боти в месенджері Telegram.

      Організували велику мережу наркокур'єрів, які робили так звані "закладки" з наркотиками – схованки, про які повідомляли клієнтам після оплати. Оплату приймали при цьому навіть криптовалютою. 

      СБУ
      Арешти членів наркокартелю відбувалися по всій Україні

      Банда мала у своєму складі й силовий підрозділ. Він займався рекетом, війною з конкурентами. А також – покаранням членів своєї ж організації, які скоїли якісь проступки. Таким – відрубували пальці.

      Під час арештів та обшуків правоохоронці вилучили наркотики, зброю та близько 10 мільйонів доларів готівки. 20 організаторів наркокартелю вже отримали запобіжні заходи: арешти без застави або значні застави від 100 до 349 мільйонів гривень. 

      ГПУ
      Під час обшуків вилучили тільки готівки у 10 мільйонів доларів США

       

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      Теги: Новини України Наркотики ГПУ СБУ Кримінальні новини Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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