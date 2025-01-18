Многодетные родители временно не могут оформить отсрочку в Резерв+: почему и сколько продлится

В течение нескольких следующих дней отсрочка для многодетных родителей в Резерв+ будет недоступна. Причиной являются технические работы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

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Сколько будут продолжаться работы в реестрах

Так, в реестре Национальных информационных систем с 22:00 17 января до понедельника 20 января будут проводиться технические работы.

Из-за этого многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+,

– указали в Минобороны.

Однако в структуре отмечают, что технические работы никоим образом не повлияют на уже полученные отсрочки. После технических работ функция станет доступной, как и всегда.

Заметим, что технические работы также повлияют на функционал Дії. В приложении будут недоступны услуги, связанные с реестрами ГРАГС и ЕГР. До понедельника, 20 января, закроют такие опции:

актовые записи,

услуги ФЛП,

бронирование работников,

свидетельства о рождении,

выписка о месте проживания ребенка.

Как только все заработает в обычном режиме, Дія моментально сообщит в соцсетях.