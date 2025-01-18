Многодетные родители временно не могут оформить отсрочку в Резерв+: почему и сколько продлится
В течение нескольких следующих дней отсрочка для многодетных родителей в Резерв+ будет недоступна. Причиной являются технические работы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
Смотрите также ИИ-оружие ВСУ и рои дронов: какой будет оборонка будущего и возможна ли война без людей
Сколько будут продолжаться работы в реестрах
Так, в реестре Национальных информационных систем с 22:00 17 января до понедельника 20 января будут проводиться технические работы.
Из-за этого многодетные родители временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+,
– указали в Минобороны.
Однако в структуре отмечают, что технические работы никоим образом не повлияют на уже полученные отсрочки. После технических работ функция станет доступной, как и всегда.
Заметим, что технические работы также повлияют на функционал Дії. В приложении будут недоступны услуги, связанные с реестрами ГРАГС и ЕГР. До понедельника, 20 января, закроют такие опции:
- актовые записи,
- услуги ФЛП,
- бронирование работников,
- свидетельства о рождении,
- выписка о месте проживания ребенка.
Как только все заработает в обычном режиме, Дія моментально сообщит в соцсетях.