Имеет ли право на отсрочку студент магистратуры

Некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Многих студентов интересует, можно ли получить отсрочку для обучения на магистратуре.

Адвокат Богдан Пересада объяснил, имеет ли право на отсрочку человек, обучающийся на магистратуре.

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Можно ли получить отсрочку на магистратуре

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву во время мобилизации не подлежат в том числе соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневному или дуальной формами получения образования.

Поэтому студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат призыву по мобилизации. В том числе и учащиеся на магистратуре.

Адвокат подчеркнул, что указанная норма закона не содержит исключений по обучению на первой или второй магистратуре, бюджете или контракте, первом или втором образовании. То есть мужчина будет иметь право на освобождение от мобилизации, даже если это вторая магистратура.

Совет сократил перечень лиц, имеющих право на отсрочку

Недавно народные депутаты приняли закон, сужающий перечень военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Он касается тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы.

Они будут иметь право на отсрочку, но при условии, что нет других трудоспособных родственников, обязанных их содержать.