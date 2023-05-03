Рада проголосовала за дополнительные основания для освобождения с военной службы

Верховная Рада приняла дополнительные основания для освобождения украинцев от военной службы. Речь идет о тех защитниках, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время военного положения.

Помимо этого парламент установил четкий перечень лиц, подпадающих под определение "близкий родственник". За соответствующее решение проголосовал 291 депутат.

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Рада приняла дополнительные основания для увольнения военных со службы

Верховная Рада 3 мая проголосовала за законопроект о дополнительных основаниях для увольнения украинских солдат с военной службы. В частности, в постановлении указано, что военные могут получить отсрочку, если их близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий на территории Украины.

Глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич прокомментировал это решение Рады как "определяющее".

Таким образом мы восстанавливаем принцип справедливости,

– подчеркнул народный избранник.

Парламент также определил список, кто именно может быть "близким родственником":

муж или жена;

сын или дочь;

отец или мать;

дедушка или бабушка;

родной брат или сестра;

неполнородный брат или сестра.

Завитневич также напомнил, что ранее Рада приняла законопроект об отсрочке от призыва военных, чьи близкие погибли или пропали без вести во время войны. Однако, по его мнению, в предыдущем документе не учтены все интересы наших граждан.

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